Зеленський розповів про те, скільки солдатів із КНДР готується взяти участь у війні проти України

Росія та Північна Корея підписали договір, схожий на військовий союз

Володимир Зеленський заявив, що в РФ на даний момент може проводитися підготовка двох бригад по 6 тисяч військових з КНДР. Надалі ці бійці найімовірніше вирушать на фронт і воюватимуть проти України на боці Росії.

Про це президент України повідомив у своєму традиційному відеозверненні увечері 22 жовтня. Він зазначив, що для нашої держави це стане справжнім викликом.

"Було кілька доповідей головкома Сирського про ситуацію на нашому фронті та про перспективи на найближчий час. Зокрема, ми маємо інформацію про підготовку двох підрозділів із військових із Північної Кореї – може бути навіть дві бригади по 6 тисяч людей. І це виклик. Але ми знаємо, як на цей виклик відповісти", — сказав Зеленський.

За словами президента, світ та всі наші країни-партнери мають жорстко відреагувати на це втручання Північної Кореї у війну проти України. Такі дії з боку КНДР необхідно засудити і бажано не лише "на словах".

"Ми очікуємо на жорстку предметну реакцію світу. Бажано, не тільки на словах… Зрозуміло, що в Пхеньяні так само, як і в Москві, не рахують людей і не цінують людські життя. Але ми всі в світі однаково зацікавлені в тому, щоб війну завершити, а не продовжити. Тому ми разом маємо зупинити Росію та її спільників", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, видання "Reuters" опублікувало інформацію про те, що уряд Південної Кореї підтвердив відправлення північнокорейських солдатів до Росії. У Сеулі б’ють на сполох і говорять про серйозну загрозу безпеці міжнародної спільноти.

"Північна Корея бере участь у війні в Україні та вирішила направити 12 000 військових, включаючи підрозділ спецназу. Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль провів позапланову зустріч з питань безпеки з ключовими представниками розвідки, військових та національної безпеки, щоб обговорити участь північнокорейських військ у війні Росії проти України. Зв’язки між Росією та Північною Кореєю вийшли за межі переміщення військових постачань до фактичного відправлення військ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що близько 11 тисяч піхотинців із Північної Кореї зараз навчаються на сході Росії. Далі вони братимуть участь у війні проти України на боці РФ.