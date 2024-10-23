Залишилось побачити? У США визнали перебування військ КНДР у Росії, однак є одне "але"

Розвідувальні дані США вказують на масштабне військове співробітництво між Північною Кореєю та Росією

Міністр оборони США Ллойд Остін вперше офіційно підтвердив присутність північнокорейських військ на території Росії. Хоча, за його словами, конкретна мета їхнього перебування поки що їм невідома.

Слова міністра оборони наводить видання Reuters. Зазначається, що розвідувальні дані США вказують на масштабне військове співробітництво між Північною Кореєю та Росією.

"Є докази того, що в Росії є війська КНДР. Що саме вони роблять? Залишилося побачити. Це речі, які ми повинні розібрати", — мовив Остін журналістам під час свого візиту до Риму.

Водночас, як передає Reuters, за інформацією південнокорейської розвідки, КНДР уже могла направити до Росії 3000 військових, що вдвічі перевищує попередні оцінки. Військові зараз проходять адаптацію в різних навчальних закладах РФ. До грудня загальна кількість північнокорейських солдатів може сягнути 10 000 осіб.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомляв про підготовку двох підрозділів чисельністю до 12 тисяч північнокорейських військових для участі у війні проти України. Він закликав міжнародних партнерів відреагувати на цей факт.

Москва та Пхеньян заперечують військову співпрацю, хоча в червні країни підписали договір про взаємну оборону. Кремль назвав повідомлення про північнокорейських військових "фейковими новинами".

США розпочали консультації з союзниками щодо можливих наслідків такої співпраці. Американські дипломати називають ситуацію "небезпечною і тривожною подією" та працюють над координованою відповіддю міжнародної спільноти, пише видання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чому Північна Корея підтримує РФ та як реагує Захід на війська КНДР в Україні. Про це розповів президент України Володимир Зеленський.