Путін висловився про "інтимні справи" з Україною та готовність до компромісів

Лідер Кремля також заявив, що риторика Заходу щодо ситуації в Україні змінилася

Кремлівський лідер Володимир Путін заявив про те, що говорити про будь-які домовленості Росії та України поки що передчасно. Також за його словами, риторика Заходу щодо ситуації в Україні змінилася, вони нібито "почали реально оцінювати обстановку".

Про це Путін заявив в інтерв’ю російській пропагандистці Ользі Скабеєвій для програми "60 хвилин". Крім того, російський лідер прокоментував спробу Києва запропонувати РФ переговори через турецьких партнерів, а також реакцію Заходу на заяву Росії щодо КНДР та ситуацію в Курській області.

Так, Путін заявив, що Росія нібито готова до розумних компромісів з питань врегулювання війни в Україні.

"Ми готові шукати компроміси, ми готові йти на ці розумні компроміси. Але, я зараз не хочу вдаватися в деталі, тому що… А предметних переговорів немає, інша сторона ж відмовляється від цього", — мовив Путін.

При цьому, лідер Кремля чомусь відмовився коментувати інформацію про переговори з Україною через турецьких партнерів.

"Ви знаєте, це все-таки такі інтимні речі", – сказав Путін.

При цьому, він заявив, що Ердоган передав йому деякі пропозиції щодо України, але він із ними ще не ознайомився.

Натомість кремлівський лідер був доволі багатослівним щодо ситуації у Курській області. Так, за словами Путіна, підрозділи Збройних сил України (ЗСУ) у Курській області нібито оточені та заблоковані.

"Наразі робляться спроби їх деблокувати. Люди, які знаходяться в оточенні, вони навіть не дуже розуміють, що вони в оточенні, тому що, судячи з тієї інформації, яку ми маємо, стабільне управління військами втрачено", — заявив Путін.

Також лідер Кремля заявив, що риторика Заходу щодо ситуації в Україні "змінилася, вони почали реально оцінювати обстановку, за це їх можна похвалити", хоча загалом "градус конфронтації Росії із Заходом не знижується, вони продовжують постачання зброї Україні".

У питаннях миру, нагадаємо, Росія наполягає на визнанні суверенітету над тимчасово окупованими частинами Донецької та Луганської області, а також, Запорізької та Херсонської областями, що РФ приєднала до себе за підсумками так званого референдуму "під дулами автоматів", виведення звідти українських військ та закріпленої відмови України від вступу до НАТО. Путін говорив, що це дозволило б "одноразово, негайно припинити бойові дії, зберегти людські життя". Природно, Київ відмовляється від переговорів на таких умовах та вважає їх ультиматумом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як Путін пояснив війну Росії проти України. Він порівняв світ з великою родиною, в якій відбуваються "скандали та бійки".