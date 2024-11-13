Президент Польщі Дуда отримав травму: знадобилася невелика операція

За словами представника Дуди, президент поранився у "особистий час"

Президент Польщі Анджей Дуда отримав травму правої руки, через що йому зробили операцію з видалення частини пальця.

Про це в ефірі RMF FM заявив державний секретар канцелярії президента Войцех Коларський. За його словами, це сталося у "особистий час", а не під час виконання своїх обов’язків глави держави.

В результаті Дуді було зроблено операцію з видалення кінчика пальця.

Водночас, державний секретар канцелярії польського президента не став розкривати інших деталей того, що трапилося з главою держави.

Польські ЗМІ зазначають, що ще на початку жовтня Анджей Дуда з’являвся на публіці з бандажем на правій руці. Також у мережі з’явилося фото, на якому видно, що середній палець правої руки Дуди коротший від інших.

Обережно, фото 18+!!!

За непідтвердженими даними, польський президент міг травмуватись під час ремонту в будинку. Зазначається, що він любить працювати руками — ймовірно, це спричинило наявність травми, за якою послідувала операція з видалення частини пальця.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент Польщі Анджей Дуда дуже різко відреагував на зміни в ядерній доктрині Росії.