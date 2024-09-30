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Дуда підтримав Трампа? Президент Польщі відзначився несподіваною заявою

Автор
Геннадій Лубенець
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Автор
Дуда підтримав Трампа? Президент Польщі відзначився несподіваною заявою Новина оновлена 30 вересня 2024, 19:06

Польський президент вважає себе другом кандидата від республіканців

Президент Польщі Анджей Дуда закликав американців польського походження проголосувати на виборах. При цьому він згадав, що з його країною трапилося багато хорошого під час президентства Дональда Трампа у США.

Про це Дуда розповів у розмові з FOX News. Він нагадав, що у Варшави та Вашингтона дуже тісні стосунки й вони багато разів надавали один одному підтримку у мирний та воєнний час.

Польський президент нагадав, що в США живе близько 10 мільйонів поляків і за мірками виборів це є суттєвою силою.

"Я сказав їм: слухайте, кожен із вас, хто може проголосувати на виборах у США, я закликаю йти та голосувати", — сказав Дуда, але не став називати імені кандидата, якого слід підтримати.

Проте відповідаючи на запитання про його стосунки з Дональдом Трампом, Дуда розповів, що у них давня дружба.

"Він розуміє важливість нашої країни, він розуміє ситуацію в Центральній та Східній Європі", — сказав Дуда.

Польський президент нагадав, що за президентства Трампа його країна отримала дозвіл на покупку літаків F-35, що для Варшави є стратегічним питанням.

"Можу сказати, що це був хороший період для Польщі. Ми згодні з багатьох речей, у нас є ідеальна співпраця. Хоча президент Трамп віком, як мій батько, але я можу назвати його моїм другом, тому що у нас чудова співпраця", — сказав Дуда.

У мережі тим часом зазначили, що такі заяви Дуди можна сприйняти як втручання у вибори, враховуючи, що більшість поляків проживає в штатах з невизначеною позицією. Також нагадали, що нещодавно спікер Конгресу вимагав від України звільнити посла Оксану Маркарову через те, що Зеленський відвідав завод зброї в одному з таких штатів.

Варто зазначити, що Трамп і Дуда мали схожі погляди на те, що відбувається в Європі, що призвело до суттєвого зміцнення двосторонніх відносин. Наприклад, це стосувалося питань міграції, відмови від російських енергоносіїв, зміцнення обороноздатності НАТО та інших.

У цей період Трамп розглядав можливість виведення військ з Німеччини та перекидання їх до Польщі. Доходило навіть до обговорення питання розміщення там американської ядерної зброї, хоча офіційно на рівні президентів це питання не обговорювалося.

Також нагадаємо, що в західних ЗМІ навіть озвучувалися версії, що Дуда має реальний вплив на Трампа, що може допомогти перетягнути його на свій бік у питаннях протистояння з Росією.

Теги:
#США #Польща #Дональд Трамп #Анджей Дуда