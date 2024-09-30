Дуда підтримав Трампа? Президент Польщі відзначився несподіваною заявою

Польський президент вважає себе другом кандидата від республіканців

Президент Польщі Анджей Дуда закликав американців польського походження проголосувати на виборах. При цьому він згадав, що з його країною трапилося багато хорошого під час президентства Дональда Трампа у США.

Про це Дуда розповів у розмові з FOX News. Він нагадав, що у Варшави та Вашингтона дуже тісні стосунки й вони багато разів надавали один одному підтримку у мирний та воєнний час.

Польський президент нагадав, що в США живе близько 10 мільйонів поляків і за мірками виборів це є суттєвою силою.

"Я сказав їм: слухайте, кожен із вас, хто може проголосувати на виборах у США, я закликаю йти та голосувати", — сказав Дуда, але не став називати імені кандидата, якого слід підтримати.

Проте відповідаючи на запитання про його стосунки з Дональдом Трампом, Дуда розповів, що у них давня дружба.

"Він розуміє важливість нашої країни, він розуміє ситуацію в Центральній та Східній Європі", — сказав Дуда.

Польський президент нагадав, що за президентства Трампа його країна отримала дозвіл на покупку літаків F-35, що для Варшави є стратегічним питанням.

"Можу сказати, що це був хороший період для Польщі. Ми згодні з багатьох речей, у нас є ідеальна співпраця. Хоча президент Трамп віком, як мій батько, але я можу назвати його моїм другом, тому що у нас чудова співпраця", — сказав Дуда.

У мережі тим часом зазначили, що такі заяви Дуди можна сприйняти як втручання у вибори, враховуючи, що більшість поляків проживає в штатах з невизначеною позицією. Також нагадали, що нещодавно спікер Конгресу вимагав від України звільнити посла Оксану Маркарову через те, що Зеленський відвідав завод зброї в одному з таких штатів.

Варто зазначити, що Трамп і Дуда мали схожі погляди на те, що відбувається в Європі, що призвело до суттєвого зміцнення двосторонніх відносин. Наприклад, це стосувалося питань міграції, відмови від російських енергоносіїв, зміцнення обороноздатності НАТО та інших.

У цей період Трамп розглядав можливість виведення військ з Німеччини та перекидання їх до Польщі. Доходило навіть до обговорення питання розміщення там американської ядерної зброї, хоча офіційно на рівні президентів це питання не обговорювалося.

Також нагадаємо, що в західних ЗМІ навіть озвучувалися версії, що Дуда має реальний вплив на Трампа, що може допомогти перетягнути його на свій бік у питаннях протистояння з Росією.