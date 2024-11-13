Лукашенко безглуздо помстився Дуді за відмову фотографуватися разом

На подібному кліматичному саміті президенти Литви та Латвії також відмовилися від "сімейного фото"

У вівторок, 12 листопада, президент Польщі Анджей Дуда відмовився стати на спільне фото з учасниками кліматичної конференції ООН через присутність самопроголошеного президента Білорусі. Проте Олександр Лукашенко, схоже, знайшов спосіб, як помститися своєму колезі.

Канал "Пул Першого" вирішив скористатися цим моментом і опублікував фото "помсти" політика польському лідеру. Здається, це на рівні початкової школи. Про це повідомило білоруське видання.

На фото видно, що під час виступу Дуди на саміті Лукашенко спілкується з президентом Гвінеї-Бісау Амару Сіссоко Ембала.

"У момент виступу Дуди, який зник з сімейного фото… Ні, без образ — якщо ви ще поговорите з президентом Гвінеї-Бісау… так що три хвилини будуть корисні", — так підписали фотографію

До слова, Дуда вперше відмовився від спільного фото з Лукашенком. Минулого року на подібному кліматичному саміті президенти Литви та Латвії також відмовилися від "сімейного фото".

Раніше "Телеграф" писав, що Лукашенко каже про перемогу Трампа у США та як втішає Гарріс.