Президент Польши Дуда получил травму: потребовалась небольшая операция

По словам представителя Дуды, президент поранился в "личное время"

Президент Польши Анджей Дуда получил травму правой руки, из-за чего ему сделали операцию по удалению части пальца.

Об этом в эфире RMF FM заявил государственный секретарь канцелярии президента Войцех Коларский. По его словам, это произошло в "личное время", а не во время исполнения своих обязанностей главы государства.

В результате Дуде была сделана операция по удалению кончика пальца.

В то же время государственный секретарь канцелярии польского президента не стал раскрывать других деталей того, что случилось с главой государства.

Польские СМИ отмечают, что еще в начале октября Анджей Дуда появлялся на публике с бандажом на правой руке. Также в сети появилось фото, на котором видно, что средний палец правой руки Дуды короче остальных.

Осторожно, фото 18+!!!

По неподтвержденным данным, польский президент мог травмироваться во время ремонта в доме. Отмечается, что он любит работать руками — вероятно, это послужило причиной наличия травмы, за которой последовала операция по удалению части пальца.

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Польши Анджей Дуда крайне резко отреагировал на изменения в ядерной доктрине России.