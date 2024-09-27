Україні – Крим, Росії – догана. Дуда назвав важливі цілі у війні

Україні потрібно повернути усі свої території

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Україна не повинна залишити Росії жодного шматочка своєї території, включаючи Крим. А РФ у свою чергу "треба зробити догану" за напад.

Таку заяву польський лідер зробив в інтерв’ю, опублікованому на YouTube-каналі Polsatnews. Дуда наголосив, що якщо Росія отримає хоч найменшу частину українських територій, то вона обов’язково повернеться із війною ще раз.

"Якщо хоча б клаптик української землі залишиться в руках Росії і світ визнає факт цієї анексії, цього розділу, це означатиме, що російський імперіалізм зжер те, що хотів зжерти, і захоче взяти ще шматки, ще території, а потім війна повернеться. Росія знову нападе на Україну і, можливо, на інші країни", — сказав Дуда.

Він також додав, що, щоб уникнути такого сценарію Росії, "потрібно зробити догану" за напад на Україну і вона має програти у війні. При цьому Дуда підкреслив, що про напад на РФ або відторгнення її територій не йдеться. Повернення всіх своїх земель, зокрема Криму, — це основа для початку переговорів.

Дуда вважає, що Польща не повинна розглядати "план Б", при якому світ буде радий, що "він нарешті розібрався" у цій війні і повернеться "до бізнесу з Росією".

"Тому, як Президент Республіки Польща, я вимагаю повного відновлення першості міжнародного права, тобто контролю України за її міжнародно визнаними територіями", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав про те, що Дуда різко відреагував на зміни в ядерному доктрині РФ, про що говорив російський президент Володимир Путін.