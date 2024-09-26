"Хто перший застосує, той - ...": Дуда різко відреагував на зміну ядерної доктрини РФ

Президент Польщі впевнений, що світ ніколи не пробачить Путіну можливе застосування ядерної зброї

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував зміни в ядерній доктрині РФ. За його словами, у цьому немає "нічого нового".

Його заяви повідомляє польський телеканал TVN24. Глава Польщі пояснив, що якщо дивитися на ці новини холодно і без паніки, то слід чітко зазначити: це повторює те, що вже багато років написано у російській військовій доктрині.

"У ній йшлося, що Росія залишає за собою право використовувати всі наявні в її розпорядженні засоби, у тому числі ядерні, у разі загрози для Росії", — сказав Дуда і додав, що "в цьому немає нічого нового".

При цьому, на думку Дуди, Володимир Путін чудово розуміє, як і його генерали, "що той, хто першим застосує ядерну зброю — проклятий".

"Вони ніколи не уникнуть цієї відповідальності, якщо застосують ядерну зброю. Навіть найменшою мірою. Ніколи. Світ ніколи їх не пробачить", — резюмував президент Польщі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" поспілкувався з директором Інституту світової політики Євгеном Магдою, щоб дізнатися про його думку щодо зміни ядерної доктрини РФ. Подробиці читайте у матеріалі: "Хапай мішки, вокзал рушає": чому Путін знову погрожує світові ядерною зброєю".

Також ми писали про те, що речник Путіна Дмитро Пєсков пояснив зміни в ядерній доктрині РФ.