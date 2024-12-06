У ЄС не домовились щодо нових санкцій проти РФ: названо причину

Дві країни висловили свою принципову позицію

Посли Європейського Союзу не змогли досягти консенсусу щодо впровадження чергового пакета санкцій проти Російської Федерації. Основна причина блокування — розбіжності навколо термінів виведення інвестицій європейських компаній з російського ринку.

Про це повідомляють дипломатичні джерела телеканалу Sky News. За інформацією журналістів, два члени ЄС виступили проти запропонованого варіанта. Це призвело до призупинення процесу узгодження санкцій.

У рамках обговорення також розглядалося питання про продовження спеціального режиму для Чехії та Словаччини стосовно імпорту дизельного пального, виробленого на словацькому нафтопереробному заводі з російської нафти. Прага висловлюється проти продовження такого виключення, натомість Братислава наполягає на його збереженні.

Термін дії попереднього виключення завершився 5 грудня. Посли країн-членів ЄС мають повернутися до обговорення санкційного пакета найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що новий пакет санкцій мав бути зосереджений переважно на російському "тіньовому флоті". Зокрема, європейські країни планували запровадити обмеження проти 48 танкерів, які використовуються для обходу "цінової стелі", встановленої країнами "Великої сімки".

Також раніше "Телеграф" писав, що США ввели санкції проти російської мережі обходу обмежень. Група зловмисників надавала послуги підсанкційним росіянам, використовуючі цифрові активи.