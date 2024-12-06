В ЕС не договорились о новых санкциях против РФ: названа причина

Две страны высказали свою принципиальную позицию

Послы Европейского Союза не смогли достичь консенсуса по поводу внедрения очередного пакета санкций против Российской Федерации. Основная причина блокировки – расхождения вокруг сроков вывода инвестиций европейских компаний с российского рынка.

Об этом сообщают дипломатические источники телеканала Sky News. По информации журналистов, два члена ЕС выступили против предложенного варианта. Это привело к приостановлению процесса согласования санкций.

В рамках обсуждения также рассматривался вопрос о продлении специального режима для Чехии и Словакии по импорту дизельного топлива, произведенного на словацком нефтеперерабатывающем заводе из российской нефти. Прага высказывается против продолжения такого исключения, Братислава настаивает на его сохранении.

Срок действия предварительного исключения истек 5 декабря. Послы стран-членов ЕС должны вернуться к обсуждению санкционного пакета в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что новый пакет санкций должен быть сосредоточен преимущественно на российском "теневом флоте".

Также ранее "Телеграф" писал, что США ввели санкции против российской сети обхода ограничений. Группа злоумышленников оказывала услуги подсанкционным россиянам, используя цифровые активы.