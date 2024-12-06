"Орєшніком" по Австралії: у Росії бісяться через санкції

Австралія заборонила продавати квитки користувачам із російськими номерами на тенісний мейджор

На Турнірі Великого Шлему Australian Open-2025 обмежили купівлю квитків росіянам. До речі, минулого року українки блискуче виступили на турнірі.

Організатори заблокували регіон, який використовує телефонний код +7. Про це повідомляє "Чемпіонат".

За інформацією джерела, якщо ввести в графу покупки +7, система не дасть зробити замовлення. На жаль, це обмеження позначилося і на Казахстані, який використовує такий самий міжнародний код.

Повідомляється, що на запити користувачів з Казахстану щодо виправлення ситуації організатори змагань заявили, що не можуть розв'язати цю проблему, тому що у разі розблокування коду +7 оплачувати покупки зможуть користувачі з Росії.

Росіяни ображають Австралію і бісяться уть у мережі. Один із користувачів навіть запропонував ударити "Орєшніком" по Австралії.

Раніше найтитулованіша українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла, що не тисне руку тенісистам, які раніше представляли РФ і не озвучили свою позицію щодо війни в Україні. Таке сталося на турнірі в Монтерреї (Мексика), де Еліна після перемоги не потиснула руку вірменці Еліні Аванесян.