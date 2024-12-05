Обрізали чергову лазівку: США ввели санкції проти російської мережі обходу обмежень

Група зловмисників надавала послуги підсанкційним росіянам, використовуючі цифрові активи

США 4 грудня запровадили чергові санкції, спрямовані проти російського режиму. Вони були націлені на побудовану російською елітою незаконну фінансову мережу, яка дозволяла обходити обмеження проти РФ, використовуючи цифрові активи.

Про це повідомило інформаційне агентство Reuters. Загалом під нові санкції потрапили п'ятеро фізичних осіб та чотири юридичних особи, пов'язані із "розгалуженою міжнародною мережею підприємств і співробітників, які сприяли істотному обходу санкцій" – TGR Group. Серед підсанкційних організацій опинилися навіть одна американська фірма зі штату Вайомінг.

"Через TGR Group російська еліта намагалася використовувати цифрові активи — зокрема, забезпечені доларами США стабільні монети — для обходу американських і міжнародних санкцій і подальшого збагачення себе і Кремля", — прокоментував нові антиросійські санкції виконуючий обов'язки заступника міністра по боротьбі з тероризмом і фінансовій розвідці Бредлі Сміт.

Так, за даними американських та британських правоохоронних органів, TGR Group замішана у відмиванні грошей для підсанкційних організацій, надання послуг з обміну готівки та криптовалюти, переведення криптовалют у готівку та навпаки, надання підроблених кредитних карт та приховування джерел походження коштів – останнє дозволяло російським багатіям купувати нерухомість у Великій Британії. Тепер усі активи, які належать TGR Group, заморожені, співпраця з ними заборонена.

Як повідомлялося раніше, старша дослідниця Незалежної антикорупційної комісії (НАКО) Вікторія Вишневська раніше розповіла "Телеграфу", що у російських дронах та ракетах від 60 до 80% компонентів виробництва США.

Як повідомлялось, США спробували притиснути контрабанду та зупинити потік компонентів для ракет до РФ. Наприкінці серпня цього року міністерство фінансів США оприлюднило санкції проти 400 суб'єктів, яких звинуватили у підтримці війни проти України. У списку було не менше 12 гонконгських компаній. Проте коріння зла американський уряд випалювати не побажав: на адресу компаній з США врешті не пролунало жодного обвинувачення.