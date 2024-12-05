Україна запроваджує санкції проти впливових грузинських політиків (відео)

Зеленський закликав світових лідерів також діяти принципово та рішуче

У четвер, 5 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав указ, завдяки якому набирає чинності рішення РНБО щодо введення санкцій щодо низки грузинських політиків. Це стосується "тої частини влади Грузії, яка зараз здає країну Путіну".

Про це заявив Зеленський під час свого ранкового звернення до українців. За його словами, "всім разом треба захищатися проти Москви".

"Так буває в міжнародних справах: якщо вчасно не відреагувати або якщо відреагувати непринципово, то далі – втрачені десятиліття і країни, позбавлені свободи.

Не можна втратити нікого в цьому регіоні: ані Грузію, ані Молдову, ані Україну. Разом треба захищатись проти Москви", — наголосив президент.

Україна ввела санкції проти засновника партії "Мрія Грузії" Бідзіна Іванішвілі та ще 19 грузинських політиків. Саме вони, на думку РНБО та уряду України, "продають інтереси Грузії Путіну".

Володимир Зеленський також закликав Європу, Америку та взагалі всіх у світі до рішучих та принципових дій, які мають допомогти Грузії "не здатися Путіну".

Що передувало

Нагадаємо, приводом для масових акцій протесту стали результати виборів у Грузії. Згідно з офіційними даними, до влади має прийти проросійська партія "Грузинська мрія", яка планує припинити переговори щодо членства країни в ЄС та обрати "дружній" у Росії курс.

Протестувальники звинувачують уряд у зупинці процесу євроінтеграції та вимагають нових парламентських виборів. Грузинські сили безпеки застосували сльозогінний газ та водомети, щоб розігнати протестувальників, проте протести не втрачають інтенсивності вже майже тиждень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що поліція та спецназ у ніч на 29 листопада жорстоко розігнали протести проти припинення європейської інтеграції країни проросійськими політичними силами та зачистили площу перед парламентом. У ході зачистки постраждали десятки демонстрантів, журналістів та кілька силовиків. Однак цей розгін не зупинив людей: 30 листопада вони знову зібралися під парламентом.

У ніч на 1 грудня грузинська поліція та спецназівці розігнали демонстрантів водометами та сльозогінним газом. У відповідь деякі протестувальники застосували проти поліції феєрверки.