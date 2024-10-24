В США анонсували масштабний пакет санкцій проти Росії: по яких сферах планується удар

Санкції будуть спрямовані не стільки проти РФ, скільки проти її помічників в обході санкцій

США планують найближчим часом оголосили новий великий пакет санкцій, спрямований проти Росії. Санкції будуть впроваджувати не тільки проти російського режиму, але й проти закордонних помічників росіян, які постачають підсанкційні товари та допомагають російській агресії в Україні.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу 23 жовтня у Білому домі. Він охарактеризував санкції, як "значні" та запевнив, що про них буде оголошено найближчим часом.

"Найближчими днями Сполучені Штати оголосять про значний пакет санкцій, націлений на тих, хто сприяє російській війні в Україні, які знаходяться за межами Росії", – зазначив чиновник.

При цьому Кірбі не надав подробиць щодо санкцій. Зокрема чиновник не повідомив, проти яких осіб, країн та підприємств обмеження будуть застосовані. Це зроблено з міркувань безпеки – росіяни та їхні посіпаки з інших країн не повинні підготуватися до санкційного удару та мінімізувати шкоду для себе.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці грудня минулого року президент США Джозеф Байден підписав указ про економічні заходи щодо фінансових установ, які допомагають Росії купувати підсанкційні військові товари. Йдеться про угоди у сфері оборони, технологій, будівництва, а також аерокосмічної та обробної галузей.

Президент Володимир Зеленський 19 вересня 2024 року підписав указ про чергові санкції проти Росії та союзних Кремлю режимів. Під обмеження потрапили шість фізичних осіб та понад 40 юридичних з РФ, Китаю та Ірану.