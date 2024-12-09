На Заході знають, як примусити Путіна до переговорів - ЗМІ

В російській економіці — купа проблем

Російська економіка перебуває під потужним тиском міжнародних санкцій, хоч багатьом здається, що вони взагалі не діють. Втім, аналітики вважають, що саме посилення обмежень може стати ключовим інструментом впливу на позицію Кремля в російсько-українській війні.

Аналітики наголошують: послідовний та системний підхід до санкцій може стати ефективним інструментом у закінченні війни. І саме цього — краху економіки — найбільше боїться Путін. Тому він може піти на переговори, щоб не допустити повного обвалу економічної ситуації в РФ. Про це йдеться у статті Foreign Affairs.

Як зазначають журналісти, фінансові виклики для Москви стають дедалі відчутнішими. Є низка конкретних проблем в економіці РФ, які безпосередньо впливають на економічну стабільність країни. Інфляція вже перевищує 8 відсотків, бюджетні витрати на оборону сягають 6 відсотків валового внутрішнього продукту, а приплив твердої валюти значно скоротився.

Міжнародні санкції створюють системний тиск одразу за кількома напрямками. Передусім ідеться про обмеження в енергетичному секторі, контроль за технологічними поставками та фінансові обмеження. Західні країни послідовно звужують економічний коридор для Російської Федерації.

Особливу увагу приділяють обмеженням у сфері експорту. Понад 90 відсотків російської нафти транспортується до Китаю та Індії через тіньовий флот. Потрібно створити централізоване агентство, яке може зупинити цей механізм, запровадивши санкції проти окремих суден.

У технологічному секторі також потрібно посилювати санкції. 95 відсотків іноземних компонентів у російській зброї походять із західних країн. Поступове перекриття каналів постачання підриває військові спроможності країни.

Також "Телеграф" повідомляв, що США ввели санкції проти російської мережі обходу обмежень. Таким чином штати обрізали чергову лазівку для Кремля.