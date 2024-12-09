В российской экономике – куча проблем

Российская экономика находится под мощным давлением международных санкций, хоть многим кажется, что они вообще не действуют. Впрочем, аналитики считают, что именно ужесточение ограничений может стать ключевым инструментом влияния на позицию Кремля в российско-украинской войне.

Аналитики подчеркивают, что последовательный и системный подход к санкциям может стать эффективным инструментом в окончании войны. И именно этого — краха экономики — больше всего боится Путин. Поэтому он может пойти на переговоры, чтобы не допустить полного обрушения экономической ситуации в РФ. Об этом говорится в статье Foreign Affairs.

Как отмечают журналисты, финансовые вызовы для Москвы становятся все более ощутимыми. Есть ряд конкретных проблем в экономике РФ, непосредственно влияющих на экономическую стабильность страны. Инфляция уже превышает 8 процентов, бюджетные расходы на оборону составляют 6 процентов валового внутреннего продукта, а приток жесткой валюты значительно сократился.

Международные санкции создают системное давление сразу по нескольким направлениям. Прежде всего, речь идет об ограничениях в энергетическом секторе, контроле за технологическими поставками и финансовых ограничениях. Западные страны последовательно сужают экономический коридор для Российской Федерации.

Особое внимание уделяется ограничениям в сфере экспорта. Более 90 процентов российской нефти транспортируется в Китай и Индию через теневой флот. Следует создать централизованное агентство, которое может остановить этот механизм, введя санкции против отдельных судов.

В технологическом секторе также следует усиливать санкции. 95 процентов иностранных компонентов в русском оружии происходят из западных стран. Постепенное перекрытие каналов снабжения подрывает военные возможности страны.

Также "Телеграф" сообщал, что США ввели санкции против российской сети обхода ограничений. Таким образом, штаты обрезали очередную лазейку для Кремля.