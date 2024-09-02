Зеленський впровадив нові санкції проти Росії: проти кого конкретно спрямовані обмеження

Під санкції потрапили 150 компаній та фізичних осіб з РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про впровадження санкцій проти російських компаній авіаіндустрії, а також проти колаборантів, які пішли на службу до російських окупантів. Санкції трохи раніше рекомендувала впровадити Рада національної безпеки та оборони України.

Про це президент повідомив у вечірньому зверненні 1 вересня. Зазначається, що указів про санкції на сайті голови держави не опубліковано.

"Майже 150 суб’єктів – юридичних та фізичних осіб, які забезпечують роботу авіаційної інфраструктури Росії. Також ще один пакет санкцій проти колаборантів. Тих, хто обрав працювати на зло – на війну. І завдання для всіх представників України – робити все, щоб українські санкції були синхронізовані зі світовими", – повідомив він.

Раніше США оголосили про запровадження нового об'ємного пакета санкцій проти Росії. До нього потрапили понад 400 суб’єктів, пов’язаних з російськими паливо-енергетичним та металургійним секторами, фінансовою сферою та постачанням товарів подвійного призначення.

До цього президент Зеленський продовжив санкції проти низки проросійських пропагандистів та колаборантів. Серед вказаних осіб головред видання "Страна UA" Ігор Гужва, підозрюваний у держзраді блогер Анатолій Шарій та його дружина Ольга Шарій (Бондаренко), Денис Пушилін (ватажок терористів "ДНР, колаборант), Костянтин Килимник (російський політконсультант) та інші.