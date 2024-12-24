Влаштує росіянам пекло: британці успішно випробували радіочастотну зброю

Вона ще й дуже економічна

Британські військові успішно випробували нову радіочастотну зброю, здатну знищувати безпілотники на відстані до одного кілометра. Вартість одного пострілу становить лише 10 пенсів, що робить її надзвичайно економічною альтернативою традиційним системам протиповітряної оборони.

Система Radio Frequency Directed Energy Weapon (RFDEW) використовує радіочастотні хвилі для виведення з ладу електронних компонентів дронів. У результаті БПЛА падають. Технологія також ефективна проти наземних та морських цілей. Про це повідомили у британському міністерстві оборони.

Випробування проводилися на полігоні у Західному Уельсі. Військові успішно протестували систему проти безпілотних літальних апаратів у різних умовах та сценаріях.

RFDEW відрізняється від лазерної зброї тим, що використовує радіочастотне випромінювання замість світлового променя. Система має високий рівень автоматизації — нею може керувати один оператор. Її можна встановлювати на військові автомобілі для забезпечення мобільності.

Міністр з питань оборонних закупівель Британії Марія Ігл заявила, що успішні випробування є важливим кроком у розвитку суверенного виробництва озброєнь Сполученого Королівства.

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