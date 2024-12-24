Устроит россиянам ад: британцы успешно испытали радиочастотное оружие

Она еще и очень экономична

Британские военные успешно опробовали новое радиочастотное оружие, способное уничтожать беспилотники на расстоянии до одного километра. Стоимость одного выстрела составляет всего 10 пенсов, что делает ее чрезвычайно экономической альтернативой традиционным системам противовоздушной обороны.

Система Radio Frequency Directed Energy Weapon (RFDEW) использует радиочастотные волны для выведения из строя электронных компонентов дронов. В результате БПЛА падают. Технология также эффективна против наземных и морских целей. Об этом сообщили в британском министерстве обороны.

Испытания проводились на полигоне в Западном Уэльсе. Военные успешно протестировали систему против беспилотных летательных аппаратов в разных условиях и сценариях.

RFDEW отличается от лазерного оружия тем, что использует радиочастотное излучение вместо светового луча. Система имеет высокий уровень автоматизации – ею может управлять один оператор. Его можно устанавливать на военные автомобили для обеспечения мобильности.

Министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Мария Игл заявила, что успешные испытания являются важным шагом в развитии суверенного производства вооружений Соединенного Королевства.

Также "Телеграф" ранее писал о детальном разборе "Ад". Официально заявленная дальность "Ад" — 700 км, эксперты оценили боевую часть в 50 кг.