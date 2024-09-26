Patriot, нова цікава зброя і не тільки: США оголосили допомогу Україні на мільярди доларів

Це ще один крок до перемоги України

Україна отримає ще один пакет допомоги від США на 7,9 млрд доларів. У нього також входить озброєння: засоби протиповітряної оборони (ППО), зокрема і Patriot, ракети великої дальності, дрони тощо.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. У своєму дописі він подякував президенту США Джо Байдену, Конгресу США та його обом партіям, республіканцям і демократам, за прийняття цього важливого рішення.

"Від імені українського народу та наших відважних воїнів на передовій я дякую нашому найближчому союзнику, Сполученим Штатам, за те, що вдалося знайти спосіб виділити залишок безпекової допомоги Україні та забезпечити, щоб повноваження Президента не закінчилися до кінця фінансового року у США", — написав голова держави.

Він наголосив, що усі елементи допомоги будуть використані максимально ефективно та прозоро, аби наблизити найбажанішу мету — перемогу України, справедливий і тривалий мир, трансатлантичну безпеку.

"Я вдячний Сполученим Штатам за надання найважливіших засобів для захисту наших людей. Додаткова батарея ППО Patriot, інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, безпілотники, ракети великої дальності та боєприпаси класу "повітря – земля", а також кошти для зміцнення оборонно-промислової бази України", — додав Зеленський.

До нового пакета військової допомоги США увійшли:

ракети класу "повітря-земля";

далекобійні крилаті авіабомби Joint Standoff Weapon (JSOW);

боєприпаси для HIMARS ;

; артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

ПТКР TOW;

протитанкові комплекси Javelin і AT-4;

і AT-4; БТР M1117;

MRAP-и;

легкі тактичні автівки;

танкові мостоукладачі;

стрілецька зброя;

патрульні човни;

підривне обладнання та боєприпаси;

запасні частини, технічне обслуговування і підтримка та інше допоміжне обладнання.

Також було прийнято важливе рішення щодо санкцій проти РФ, які мають послабити її економіку, та розширення програми з підготовки більшої кількості українських пілотів для польотів на F-16.

"Україна та Сполучені Штати залишаються близькими союзниками, відданими захисту свободи, людського життя та спільної безпеки в Європі та за її межами. Ми завжди цінували потужну двопартійну підтримку у Сполучених Штатах та серед американців у справедливій справі України щодо перемоги над російською агресією", — наголосив президент.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з’явилася несподівана реакція США на "план перемоги" Зеленського.