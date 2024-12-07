Детальний розбір "Пекла": чим може вразити нова українська зброя (фото)

Офіційно заявлена дальність "Пекла" — 700 км, експерти оцінили бойову частину у 50 кг

Шостого грудня концерн "Укроборонпром" презентував далекобійний ракето-дрон "Пекло". Заявляється, що зброя вже використовувала для ударів по росіянах. Першу партію вже передали до ЗСУ.

Офіційно повідомили, що дальність "Пекла" — до 700 км, а швидкість до 700 км/год. Фахівці збройового порталу "Діфенс експрес" детальніше роздивились опубліковані знімки та додали кілька важливих деталей.

"Пекло" напоготові

Першим, експерти акцентують, що це не дрон, а крилата ракета менших габаритів. Розміри "Пекла" оцінили приблизно в 2 метри довжиною. Через невеликі параметри вага вибухівки має доходити до 50 кг. Якщо вага більше — дальність буде зменшуватися. Модель двигуна ідентифікувати не вдалося.

Ракети "Пекло"

Другий важливий акцент — зовнішній вигляд. "Пекло" зроблений за надійним рішенням для промислового виробництва реактивних літальних апаратів — металевий, з клепками. Він також поділений на кілька великих частин, двигун ззовні — все це полегшує збирання ракети.

Крупний план дроно-ракети "Пекло" показує особливості збірки

Фіксоване крило та V-ний хвіст потрібні для економії ваги. Легша ракета — летить далі. Експерти припускають, що система навігації може бути інерціальна, супутникова або ж з порівнянням рельєфу зі зразком.

Раніше "Телеграф" розповідав про інший виріб, який для українців також кваліфікували як "ракето-дрон" — це "Паляниця". Вона може мати турбореактивний двигун та швидкість аж до 900 км/год.