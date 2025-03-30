Трамп жорстко прокоментував Сигналгейт: чи полетять голови після скандалу

Ілон Маск неоднозначно відреагував на скандальну ситуацію

Президент США Дональд Трамп висловив підтримку своєму раднику з національної безпеки Майку Волтцу, назвавши його "хорошою людиною". Ця заява прозвучала у відповідь на запитання про причетність посадовця до витоку інформації з надсекретного чату в Signal.

Про це повідомляє NBC News. Коли журналісти запитали Трампа, чи його турбує резонанс навколо публікації The Atlantic, американський лідер відповів заперечно. Він зазначив, що це був "єдиний збій за 2 місяці, який не мав серйозних наслідків".

"Я не звільняю людей через фейкові новини та через полювання на відьом", — додав політик.

Він додав, що такі звинувачення нібито є безпідставними, а ЗМІ хочуть говорити лише про скандали замість "успішних ударів" адміністрації США.

"У нас був надзвичайно успішний удар. Ми завдали дуже сильного і дуже смертоносного удару. І ніхто не хоче про це говорити. Все, про що вони (ЗМІ — ред.) хочуть говорити — це нісенітниця. Це фейкові новини", — сказав Трамп.

Водночас Трамп наголосив, що Майк Волтц "засвоїв урок" із цієї ситуації.

За інформацією Sky News, це перший вагомий коментар президента США щодо скандалу з витоком секретної інформації. Крім того, Дональд Трамп заявив, що присутність редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга в чаті жодним чином не вплинула на військову операцію.

ЗМІ також звернули увагу на активність очільника Вашингтона в соціальній мережі X. Трамп поширив публікацію американського мільярдера та керівника Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілона Маска, який іронічно відреагував на ситуацію з перепискою американських високопосадовців.

"Найкраще місце, щоб сховати труп, — це друга сторінка журналу The Atlantic, бо туди ніхто ніколи не заглядає", — йдеться в дописі.

Що відомо про скандал із Signal

Американські високопосадовці обговорювали військові удари по Ємену в закритому чаті месенджера. Однак через помилку до переписки в Signal був доданий редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг, який згодом оприлюднив отриману інформацію. Чат нібито містив дані про типи озброєння, цілі атак та запланований час ударів.

Дональд Трамп запевнив, що йому нічого не відомо про те, як журналіст потрапив до чату його команди з національної безпеки. Водночас міністр оборони США Піт Хегсет заперечив, що в розмові йшлося про військові плани.

За інформацією джерел у Білому домі, Трамп може звільнити Майка Волтца через цей інцидент вже найближчими днями. Інші посадовці стверджують, що раднику з нацбезпеки рекомендують самостійно подати у відставку, щоб уникнути незручної ситуації для президента.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що особисті дані американських посадовців витекли в мережу. Йдеться нібито про електронні адреси, мобільні номери та паролі співробітників адміністрації Дональда Трампа.