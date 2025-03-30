В Україні перевели годинник: яка зараз година та чи будуть переводити ще раз

Чи буде скасовано літній час в Україні: що кажуть експерти?

У 2024 році на голосування у Верховній Раді було винесено законопроєкт №4201. Депутати проголосували за скасування переведення стрілок на літній час. Якби Володимир Зеленський його підписав, то в жовтні минулого року українці б востаннє перевели годинники, але цього не сталося, тож традиційний перехід на літній час відбувся за розкладом.

А от чи будемо переходити на літній час у наступному році, розбирався "Телеграф". Питання переведення годинників в Україні вже давно викликає жваві дискусії. З одного боку, прихильники скасування сезонних змін часу аргументують це економією енергії, покращенням здоров’я громадян та гармонізацією з європейськими стандартами. З іншого боку, противники змін вважають, що перехід на літній чи зимовий час уже став частиною звичного ритму життя, і його скасування може спричинити більше незручностей, ніж користі.

Законопроєкт №4201, який мав покласти край цій практиці, був сприйнятий неоднозначно. Він передбачав фіксацію часу за стандартним поясом UTC+2, тобто фактично скасування переходу на літній час (UTC+3). Проте після тривалих дебатів і доопрацювань документ так і не набув чинності.

Тож у ніч на останню неділю березня 2025 року Україна, як і раніше, перевела стрілки на годину вперед.

Але що буде в наступному році? Чи повернемося ми знову до літнього часу, чи все ж таки залишимося на зимовому? Наразі інформація про це залишається розмитою. Влада не має однозначної позиції по цьому питанні.

З одного боку, є прагнення синхронізуватися з Європейським Союзом, де вже кілька років точаться дискусії про скасування сезонних змін часу. З іншого — внутрішні політичні та економічні виклики відсувають це питання на другий план.

Експерти зазначають, що переведення годинників має як позитивні, так і негативні сторони. За даними медичних досліджень, зміна часу може впливати на біоритми людини, викликаючи тимчасові розлади сну та підвищення рівня стресу.

Водночас економісти наголошують, що ефект від енергозбереження, заради якого колись і запроваджували літній час, у сучасних умовах є мінімальним.

Поки що українцям залишається чекати. Якщо законопроєкт №4201 або подібний документ таки набуде чинності до жовтня 2025 року, перехід на зимовий час, який зазвичай відбувається в останню неділю жовтня, може стати останнім в історії країни.

Раніше "Телеграф" писав про те, скільки грошей можна зекономити на комунальних послугах після переходу на літній час.