3G вже відключили? Користувачі поскаржилися на серйозні проблеми зі зв'язком, що відповіли у "Київстарі"

На погіршення зв'язку скаржаться у Черкаській області

Після новин про відключення 3G в Україні користувачі почали скаржитись на якість інтернету та зв'язку. Особливо гостро проблема постала у сільській місцевості та віддалених районах — там мешканці відчули суттєве погіршення мобільного зв'язку.

У соціальних мережах з'являється все більше скарг від абонентів. Галина Романенко з Черкаської області написала у коментарях під дописом "Київстару": "Не знаю, як де, а в Черкаській області в селі, мабуть, 3G відключили, а 4G, мабуть, не включили. Зв'язок поганий, а інтернет майже не працює. Мама пенсіонерка платить 250 грн щомісяця невідомо за що"

На запит оператора жінка уточнила, що йдеться про село Матвіївка Черкаської області. Представники "Київстару" відповіли, що передали інформацію до технічного відділу для перевірки якості зв'язку, проте результати перевірки наразі невідомі.

Саме в сільській місцевості багато користувачів досі використовують 3G, особливо у віддалених від базових станцій районах, де сигнал 4G слабкий або відсутній через географічні особливості та меншу щільність покриття.

Нагадаємо, що 24 червня 2025 року Київстар планує повністю відключити частоти 3G у столиці. Це частина загальної стратегії відмови від застарілих технологій на користь сучасніших рішень, що відповідає світовим тенденціям – у багатьох країнах Європи 3G вже давно не використовується.

Також раніше "Телеграф" пояснював, як перевірити, чи телефон підтримує 4G і куди звернутися, щоб підключити.