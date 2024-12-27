У Нігерії військовий літак помилково розбомбив два села, багато загиблих

У країні тривають сутички з бойовиками

У Нігерії військовий винищувач, який переслідував бойовиків у двох селах, помилково атакував мирних жителів. В результаті цього щонайменше 10 людей загинули, а ще кілька отримали поранення.

Про це пише Reuters з посиланням на губернатора північно-західного штату Сокото Ахмед Алію. Він зазначив, що інцидент стався в середу, 25 грудня.

"Військові літаки виконували свою місію зі знищення злочинних збройних угруповань, які тероризували державу, і помилково розбомбили невинних жителів цієї громади", — сказав Алію.

Він додав, що держава співпрацюватиме з іншими органами влади для розслідування військової операції, в результаті якої загинули люди в селах Гідан-Сама і Рінтува в районі Сураме.

Штат Сокото на мапі

Своєю чергою нігерійські військові заявили, що завдали ударів по цілях, які пов'язані з угрупованням "Лакуравас" поблизу сіл Гідан-Сама і Рімтува. Водно час вони не надали жодної інформації про постраждалих цивільних осіб.

Що зараз відбувається у Нігерії

Нігерія — держава в Західній Африці. Країна має найбільше за чисельністю населення (понад 211 мільйонів осіб станом на червень 2021 року) і найпотужнішу економіку на континенті, сьома за населенням на планеті. Площа Нігерії становить 923 768 км². Понад 63% населеннякраїни живе за межею бідності.

Нігерія на мапі

На півночі країні вже 15 років тривають сутички з ісламістами. Угруповання "Лакуравас" виникло після державного перевороту у Нігері у липні 2023 року зі скотарських громад на території уздовж нігерійсько-нігерського кордону.

Нагадаємо, 21 жовтня у Судані збили вантажний літак, у якому, ймовірно, були росіяни. За попередньою інформацією, літак упав у зоні бойових дій — у Дарфурі.