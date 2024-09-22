Африку накрив аномальний снігопад: машини на дорогах заблоковані (вражаючі фото)

Холодна погода та сильний снігопад змінили в ПАР спеку, яка ще на початку поточного тижня досягала 36 градусів.

Південну Африку раптово накрив сильний снігопад. На багатьох трасах через велику кількість снігу паралізовано рух автомобілів. У соціальних мережах вже з’явилося безліч фотографій та відео з незвичайним явищем.

Сильний снігопад викликав у суботу серйозне безладдя у південноафриканській провінції Квазулу-Натал. Автомобілістам довелося провести ніч у своїх автомобілях, оскільки одну з головних автомагістралей країни, N3, було засипано незвичайно товстим шаром снігу, пише DW.

"Міністерство глибоко стурбоване ситуацією, що склалася, особливо з урахуванням того, що багато мандрівників провели ніч на заправних станціях і вздовж траси N3, не маючи можливості рухатися через перекриття доріг", — заявили в департаменті, додавши, що в цей район направлені різні екстрені служби.

Холодна погода та сильний снігопад змінили у ПАР спеку, яка на початку поточного тижня досягала 36 градусів. Такі температурні перепади є рідкісним явищем для вересня-першого місяця весни в Південній півкулі, де розташована ПАР. За прогнозами синоптиків, холоди триватимуть до середи, 25 вересня.

Снігопади пройшли на південному сході та північному заході ПАР, паралізувавши рух на численних автомобільних дорогах. Закрито швидкісну автотрасу Йоганнесбург — Дурбан. У деяких областях через холоди вийшли з ладу електромережі та водопроводи.

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