В Нигерии военный самолет по ошибке разбомбил две деревни, много погибших

В стране продолжаются стычки с боевиками

В Нигерии военный истребитель, преследовавший боевиков в двух селах, по ошибке атаковал мирных жителей. В результате этого по меньшей мере 10 человек погибли, а еще несколько получили ранения.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на губернатора северо-западного штата Сокото Ахмед Алию. Он отметил, что инцидент произошел в среду, 25 декабря.

"Военные самолеты выполняли свою миссию по уничтожению преступных вооруженных группировок, которые терроризировали государство, и по ошибке разбомбили невинных жителей этой общины", — сказал Алию.

Он добавил, что государство будет сотрудничать с другими органами власти по расследованию военной операции, в результате которой погибли люди в селах Гидан-Сама и Ринтува в районе Сураме.

Штат Сокото на карте

В свою очередь нигерийские военные заявили, что нанесли удары по целям, связанным с группировкой "Лакуравас" вблизи сел Гидан-Сама и Римтува. В то же время они не предоставили никакой информации о пострадавших гражданских лицах.

Что сейчас происходит в Нигерии

Нигерия – государство в Западной Африке. Страна имеет самое больше по численности население (более 211 миллионов человек по состоянию на июнь 2021 года) и самую мощную экономику на континенте, седьмая по населению на планете. Площадь Нигерии составляет 923 768 км. Более 63% населения страны живет за чертой бедности.

Нигерия на карте

На севере страны уже 15 лет продолжаются столкновения с исламистами. Группировка "Лакуравас" возникла после государственного переворота в Нигере в июле 2023 года из скотоводческих общин на территории вдоль нигерийско-нигерской границы.

Напомним, 21 октября в Судане сбили грузовой самолет, в котором, вероятно, были россияне. По предварительной информации, самолет упал в зоне боевых действий — в Дарфуре.