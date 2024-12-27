В Нигерии военный самолет по ошибке разбомбил две деревни, много погибших
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В стране продолжаются стычки с боевиками
В Нигерии военный истребитель, преследовавший боевиков в двух селах, по ошибке атаковал мирных жителей. В результате этого по меньшей мере 10 человек погибли, а еще несколько получили ранения.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на губернатора северо-западного штата Сокото Ахмед Алию. Он отметил, что инцидент произошел в среду, 25 декабря.
"Военные самолеты выполняли свою миссию по уничтожению преступных вооруженных группировок, которые терроризировали государство, и по ошибке разбомбили невинных жителей этой общины", — сказал Алию.
Он добавил, что государство будет сотрудничать с другими органами власти по расследованию военной операции, в результате которой погибли люди в селах Гидан-Сама и Ринтува в районе Сураме.
В свою очередь нигерийские военные заявили, что нанесли удары по целям, связанным с группировкой "Лакуравас" вблизи сел Гидан-Сама и Римтува. В то же время они не предоставили никакой информации о пострадавших гражданских лицах.
Что сейчас происходит в Нигерии
Нигерия – государство в Западной Африке. Страна имеет самое больше по численности население (более 211 миллионов человек по состоянию на июнь 2021 года) и самую мощную экономику на континенте, седьмая по населению на планете. Площадь Нигерии составляет 923 768 км. Более 63% населения страны живет за чертой бедности.
На севере страны уже 15 лет продолжаются столкновения с исламистами. Группировка "Лакуравас" возникла после государственного переворота в Нигере в июле 2023 года из скотоводческих общин на территории вдоль нигерийско-нигерской границы.
Напомним, 21 октября в Судане сбили грузовой самолет, в котором, вероятно, были россияне. По предварительной информации, самолет упал в зоне боевых действий — в Дарфуре.