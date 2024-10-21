У Судані збили російський літак: на борту могла бути важлива "шишка"

На борту могла бути і зброя

У понеділок, 21 жовтня, в Судані збили вантажний літак, в якому, ймовірно, перебували росіяни. За попередньою інформацією літак упав у зоні бойових дій — у Дарфурі.

Про це повідомляє низка російських ЗМІ з посиланням на посольство Російської Федерації у країні.

"Представники СБР повідомляють через свої соцмережі, що на заході Судану збили вантажний літак до складу екіпажу якого, за їхньою версією, входили російські громадяни. Зі свого боку, Посольство в контакті з суданською владою вживає всіх необхідних дій для з'ясування обставин цього інциденту", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляють інші ЗМІ, пілотів літака російської авіакомпанії нібито намагалися засліпити лазером у небі. Екіпаж повідомив, що кабіна пілотів була освітлена зеленим лазером із висотної будівлі. Попри цю ситуацію, командир повітряного судна вирішив продовжити політ.

Видання "Astra" повідомило про те, що вантажний літак ймовірно, збили помилково. Літак Іл-76 був збитий у районі Малха у Північному Дарфурі.

За попередніми даними, його могли збити бійці RSF. За однією з версій на борту була зброя. Серед екіпажу був громадянин РФ та Киргизстану. Точна кількість постраждалих та загиблих невідома, але зазвичай екіпаж Іл-76 складається із 5 осіб.

Пізніше з'явилася інформація про те, що на борту збитого в Судані літака, ймовірно, був головний інженер компанії Airline Transport Incorparation FZC, громадянин РФ Віктор Гранов. Стверджується, що він загинув. З ним на повітряному судні було ще кілька колег.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Олекмінському районі Якутії у Росії здійснив аварійну посадку літак Ан-3 АК "Борус". Внаслідок пригоди один із пасажирів загинув.