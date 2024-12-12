Найбільше кредитів із Москви отримала одна африканська країна

Росія позичила рекордну за 25 років суму "дружнім" країнам. Таким чином Кремль продовжив радянську практику багатомільярдних вливань у лояльні режими за кордоном.

Як пише The Moscow Times, це відбувається на тлі дефіциту федерального бюджету та скорочення витрат на соціальну підтримку громадян та великі проєкти охорони здоров’я.

За даними Світового банку, заборгованість іноземних держав перед Росією встановила рекорд з 1999 року — $30,1 млрд. За минулий рік, за даними СБ, РФ видала позик та кредитів більш ніж на $2,5 млрд, а також пробачила та списала зобов’язання низці країн.

Найбільше кредитів з Москви отримав Єгипет: його борг збільшився на $1,45 млрд. $745 млн Кремль позичив Бангладеш, $363 млн. — Індії. Крім того, $41,3 млн отримав Узбекистан, $19,9 млн — уряд талібів в Афганістані, 16,9 млн — Нікарагуа. Ще близько $26 млн у сумі дісталося Замбії, Ємену, Шрі-Ланці, Еквадору та Судану.

Близько $700 млн боргу Росія пробачила Сомалі, в тому числі зобов’язання, які зберігалися ще з часів СРСР. Водночас, за даними Світового банку, на $487 млн ​​знизилася заборгованість Білорусі, якій глава РФ Володимир Путін дозволив відстрочити платежі за кредитами 2023 року на 2029-34 роки. Крім того, на $117 млн скоротилася заборгованість Сербії, на $40 млн. — Вірменії.

Загальний обсяг нових кредитів у перерахунку на рублі за поточним курсом (103,27 рубля, за даними ЦБ на 11 грудня) становив 257 млрд рублів. Це можна порівняти з бюджетом великого російського регіону, такого як Іркутська область (270 млрд рублів), і річним бюджетом всього нацпроекту "Охорона здоров’я" (290 млрд рублів).

Кредити "дружнім" країнам Кремль видав попри дефіцит бюджету РФ. Торік він становив 3,2 трлн рублів, а цього року, за оцінками Мінфіну РФ, досягне 3,3 трлн рублів. У бюджет наступного року уряд заклав 1,2 трлн рублів дефіциту та скорочення витрат за статтею "соціальна політика", куди включені витрати на пенсії та допомоги громадянам: вона стиснеться з 7,731 трлн рублів до 6,492 трлн.

Нагадаємо, кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів "Телеграфу", що збитки Росії від втрати контролю над Сирією вже найближчими роками можуть досягти десятків мільярдів доларів, коли Катар налагодить постачання природного газу до Європи трубопроводом через Туреччину.