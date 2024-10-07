Україну заполонять мігранти з Африки? Думка експертів та реакція українців

Деякі соціологи не вважають, що жителі африканських країн захочуть переселятися в Україну

Деякі фахівці вважають, що після війни в Україну можуть приїхати мігранти з менш розвинутих країн — Африки, Афганістану. Однак така перспектива доволі примарна та не дуже подобається українцям.

На думку соціолога Володимира Паніотто, на адаптацію мігрантів піде багато ресурсів, і навіть попри це, вони не стануть українцями швидко. До того ж Україні не найкраще ставлення до африканців. Тому, вважає він, задля подолання демографічної кризи Україні вигідніше докласти зусиль для повернення з-за кордону власного населення, ніж витрачати ресурси на адаптацію мігрантів з інших країн.

"У нас немає такої культури, як скажімо, в інших країнах, де вони (мігранти з Африки, — ред.) вже звикли", — сказав він "Фокусу".

Разом із тим, на думку президента Асоціації компаній міжнародного працевлаштування Василя Воскобойника, Україна не буде цікава африканцям. Свої міркування він висловив в ефірі "КИЇВ24".

Тим часом українці активно відреагували на інформацію, що Україну можуть заполонити мігранти з Африки. Ця ідея практично нікому не подобається.

"Я хочу західну Європу, але не таку", "А чи не простіше поліпшити соціалку, щоб емігрантів не завозити?", "Виходить воювали за життєвий простір для африканців", "То нехай їдуть воювати за Україну", "Та нормальне в нас ставлення до африканців і асимілюються вони добре, Жан Беленюк чи інші африканці, які вже добре розмовляють українською", — пишуть коментатори.

Демографічні проблеми України "Телеграф" обговорював з завідувачем відділу міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи Олексієм Позняком: Чоловіки не повернуться в Україну, і причина не лише у війні