Зазнав аварії? У США зник літак із 10 людьми на борту

На пошуки літака кинуто рятувальні служби та волонтери

У США зник літак Cessna 208B Grand Caravan авіакомпанії Bering Air. На його борту було 10 осіб: пілот і 9 пасажирів.

Про це повідомляє CNN. За даними американських ЗМІ, це сталося у штаті Аляска. Літак летів з Уналакліта до Нома. Дані населені пункти розташовані на заході штату та розділені затокою Нортон-Саунд.

Наразі про долю літака та людей на його борту нічого не відомо.

На пошуки зниклого літака відправили поліцію, рятувальні служби та волонтерів. У районі, де востаннє бачили зникле повітряне судно, патрулюють Берегова охорона і Військово-повітряні сили Сполучених Штатів Америки.

За даними Берегової охорони, літак востаннє був помічений за 19 кілометрів від берега над затокою Нортон-Саунд близько 15:16 за місцевим часом. Після цього координати літака Cessna було втрачено і зв’язатися з ним не вдалося.

Тим часом влада попросила місцевих мешканців не займатися самостійними пошуками літака через погані погодні умови, а також з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф"писав про те, що у січні поточного року в США відбулася авіакатастрофа. Невеликий літак впав на промислову будівлю, двоє людей загинули та ще 18 отримали поранення.