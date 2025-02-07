Потерпел крушение? В США исчез самолет с 10 людьми на борту

На поиски самолета брошены спасательные службы и волонтеры

В США пропал самолет Cessna 208B Grand Caravan авиакомпании Bering Air. На его борту находилось 10 человек: пилот и 9 пассажиров.

Об этом сообщает CNN. По данным американских СМИ, это случилось в штате Аляска. Самолет летел из Уналаклита в Ном. Данные населенные пункты расположены на западе штата и разделены заливом Нортон-Саунд.

В настоящее время о судьбе самолета и людей на его борту ничего не известно.

На поиски пропавшего самолета отправили полицию, спасательные службы и волонтеров. В районе, где в последний раз видели исчезнувшее воздушное судно, патрулируют Береговая охрана и Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки.

По данным Береговой охраны, самолет в последний раз был замечен в 19 километрах от берега над заливом Нортон-Саунд около 15:16 по местному времени. После этого координаты самолета Cessna были утеряны и связаться с ним не удалось.

Между тем власти попросили местных жителей не заниматься самостоятельными поисками самолета из-за плохих погодных условий, а также из соображений безопасности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе текущего года в США произошла авиакатастрофа. Небольшой самолет упал на промышленное здание, два человека погибли и еще 18 получили ранения.