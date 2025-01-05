Авіакатастрофа у Південній Кореї: слідство планує вивчити дані з "чорних ящиків"

Слідство готується до вилучення "чорного ящика", який знайшли на уламках розбитого літака

У Південній Кореї слідство у справі щодо авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737-800 в аеропорту міста Муан планує дослідити дані з "чорних ящиків" – бортових самописців літака. Окрім цього, планується дослідити хвіст та шасі авіалайнера.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву міністерства транспорту Південної Кореї. Слідчі знайшли один з двигунів літака та займаються пошуками другого, також ведеться підготовка до вивчення хвоста та шасі лайнера.

Окремо слідство готується до вилучення "чорного ящика", який знайшли на уламках, та вивчення зроблених ним записів. У міністерстві, яке зараз почало перевірку усіх наявних в країні Boeing 737-800, не виключають, що будуть вимагати негайних коригувальних заходів у разі виявлення проблем з авіалайнерами. Окремо та максимально уважно міністерство планує перевірити двигуни та шасі усіх літаків цього типу, які належать компанії Jeju Air.

Виробник двигунів літака, компанія GE Aerospace, також долучилася до процесу розслідування. На відео моменту аварії було видно, що з правого двигуна літака валив дим. Це викликало занепокоєння з боку виробника.

Залишається дуже багато питань щодо авіакатастрофи, відповідей на які поки що немає. Зокрема, слідчі не можуть сказати, чому літак не випустив шасі та чому пілоти спробували другий раз посадити пошкоджений літак, що й призвело до його загибелі.

Нагадаємо, що 29 грудня 2024 року у Південній Кореї під час посадки в аеропорту Муан розбився пасажирський літак Jeju Air. На борту було 175 пасажирів і 6 членів екіпажу, з яких вижили лише двоє. Усі інші загинули, попередньо, причиною аварії стало зіткнення з птахами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в середу, 25 грудня, в Казахстані розбився пасажирський літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який летів із Баку до столиці Чечні Грозний. На борту літака, що розбився, могло перебувати 37 азербайджанців, 6 казахстанців, 3 громадян Киргизії, 16 громадян РФ. Згідно з останньою інформацією, в результаті аварії літака в Актау загинули 38 людей. Ще 29, включаючи двох дітей, одержують необхідне лікування.