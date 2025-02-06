Такі передали Україні: в Індії під час навчань розбився літак (відео)

Літак виконував плановий політ

Літак Mirage 2000 розбився 6 лютого в районі Шивпурі штату Мадхья-Прадеш в Індії. Це сталося через збій системи. До речі, саме такі винищувачі цього дня передала Франція Україні.

Про подію повідомила місцева влада. За їхніми словами, обидва пілоти благополучно катапультувалися до аварії, пише The Hindu.

За словами суперінтенданта поліції Амана Сінгха Ратора, аварія сталася в районі Шивпурі. Винищувач Mirage-2000 вилетів з авіабази Гваліор та розбився поблизу міста Карера. Літак виконував плановий політ.

Про особливості цих літаків читайте у матеріалі "Телеграфа": "Що потрібно знати про літаки Mirage-2000, які отримала Україна".

Група офіційних осіб ВПС Ізраїлю прибула до Шивпурі вертольотом і доставила пілотів назад на базу. Повідомляється, що внаслідок інциденту жоден місцевий мешканець не постраждав.

Після цієї події BBC Індії наказали провести розслідування щодо встановлення причини катастрофи літака.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у січні поточного року в США сталася авіакатастрофа. Невеликий літак упав на промислову будівлю, двоє людей загинули та ще 18 отримали поранення.