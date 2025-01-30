Говорив з Путіним про щось інше? Трамп розповів про контакт з РФ після авіакатастрофи

Без офіційних заяв Білого дому важко коментувати ситуацію

Президент США Дональд Трамп заявив, що не говорив з лідером Росії Володимиром Путіним щодо авіакатастрофи, яка сталася у четвер, 30 січня.

Про це він сказав під час пресбрифінгу у Білому домі. Трамп додав, що США контактують з Росією щодо загиблих в авіакатастрофі над Вашингтоном.

Відповідаючи на запитання щодо контактів з Путіним, Трамп зазначив: йому нібито "було не до цього". Саме тому деякі ЗМІ вирішили, що президент США розмовляв із російським лідером.

Водночас адміністрація Білого дому поки що ніяк не коментувала цю ситуацію.

Нагадаємо, за даними російських "ЗМІ", на борту літака, який розбився в США, могли перебувати чемпіони світу з фігурного катання у складі збірної Росії Євгенія Шишкова та Вадим Наумов.

На борту літака Bombardier CRJ700 авіакомпанії PSA Airlines було 64 особи, у гвинтокрилі Sikorsky H-60, який мав тренувальний виліт, — троє військових. Вони зіткнулися, коли літак наближався до злітно-посадкової смуги у Національному аеропорту Рейгана.

Як повідомляв раніше"Телеграф", у січні поточного року в США відбулася авіакатастрофа. Невеликий літак упав на промислову будівлю, двоє людей загинули та ще 18 отримали поранення.