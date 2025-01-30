Момент зіткнення літака та гелікоптера у США потрапив на радари (відео)

Це перша велика комерційна авіакатастрофа в США з 2009 року

У четвер, 30 січня, стало відомо, що у Вашингтоні пасажирський літак у повітрі зіштовхнувся з вертольотом армії США. В мережі пишуть, що цивільна авіація змінювала курс та різко врізалась у гелікоптер.

Про це повідомляється у мережі Х. Один з користувачів нібито надіслав анонімно відео відтворення з офіційного радара управління повітряним рухом.

"Це попередження не про неминуче зіткнення, а служить інструментом для привернення підвищеної уваги диспетчерів до потенційних ризиків. Потім на кадрах зображений критичний момент зіткнення обох літаків, що підкреслює терміновість рішень диспетчерів, прийнятих за долю секунди. Дані радара забезпечують детальне уявлення про події, що призвели до аварії, пропонуючи цінне уявлення про послідовність дій і те, як ситуація в кінцевому підсумку розгорталася", — йдеться у повідомленні.

Це перша велика комерційна авіакатастрофа в США з 2009 року.

Що відомо про авіакатастрофу

У США пасажирський літак зіткнувся з армійським гелікоптером над Вашингтоном — відомо про щонайменше 18 загиблих. Точна кількість жертв наразі невідома. Про це повідомляють Sky News, ABC News та CBS News.

На борту літака Bombardier CRJ700 авіакомпанії PSA Airlines було 64 людини, у гелікоптері Sikorsky H-60, який мав тренувальний виліт, — троє військових. Вони зіткнулися коли літак наближавсядо злітно-посадкової смуги в Національному аеропорту Рейгана. Він впав у річку Потомак на глибину два метри і розламався на дві частини.

Тих, хто вижив, ще не знайшли. Наразі невідомо, чи є такі люди. На місці працює 300 рятувальників, серед них також є поліцейські і водолази. Місцева влада каже, що рятувальна операція триватиме "багато годин".

Президент США Дональд Трамп знає про катастрофу і стежить за ситуацією. Він написав, що "ситуації, схоже, можна було запобігти". Міністр оборони Піт Хегсет написав у соціальних мережах, що Пентагон активно стежить за ситуацією і "готовий надати допомогу, якщо це необхідно".

Раніше "Телеграф" писав, що у США літак рухнув на дах будівлі.