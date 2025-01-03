Майже два десятки постраждалих, є загиблі: у США літак рухнув на дах будівлі (фото та відео)

Причини аварії встановлюються

У США у Фуллертоні, штат Каліфорнія, неподалік від муніципального аеропорту Фуллертон сталася авіакатастрофа. Невеликий літак впав на промислову будівлю, двоє людей загинули та ще 18 отримали поранення.

Як повідомляє ABC News, посилаючись на поліцію Південної Каліфорнії, авіатроща сталася близько 14:15 за місцевим часом у кварталі 2300 на Raymer Avenue. 10 з постраждалих доставлено до лікарні, серед них є люди з важкими ушкодженнями.

Федеральне авіаційне управління США ідентифікувало літак як одномоторний Van's RV-10. У заяві міської ради Фуллертона його назвали "експериментальним літаком". Згідно з онлайн-даними FlightAware, літак розбився через кілька хвилин після зльоту з аеропорту Фуллертон.

На місце прибули рятувальники. Фото: @jeffgritchen/Х

До лікарні потрапили 10 постраждалих. Фото: @jeffgritchen/Х

В соцмережі Х з'явилися відео аварії. На кадрах можна побачити, як літак вибухає на даху будівлі. Він спалахнув та почав горіти.

Як повідомляв "Телеграф", 29 грудня у Канаді в місті Галіфакс під час посадки пасажирського літака виникли серйозні проблеми. Він ударився крилом об злітно-посадкову смугу, внаслідок чого частина літака спалахнула.

Крім того, того ж дня літак Boeing 737 авіакомпанії KLM, що прямував з Осло до Амстердама, здійснив аварійну посадку на півдні Норвегії. Одразу після зльоту трапилася технічна несправність.