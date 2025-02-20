Санкції не заважають? Росія отримує запчастини з європейської країни - розслідування

Як європейські запчастини потрапляють до Росії: розслідування.

Норвезька компанія-виробник автомобільних запчастин Kongsberg Automotive впродовж 2022-2024 років продала підсанкційні деталі для вантажівок на суму 2,7 мільйона євро турецькій компанії Hidirusta Otomotiv. Незважаючи на експортні обмеження Євросоюзу, ця турецька компанія перепродала запчастини до Росії, де вони використовуються компаніями, пов'язаними з оборонним комплексом РФ.

Ця інформація стала відомою завдяки спільному розслідуванню проєкту "Схеми" (Радіо Свобода) та норвезького суспільного мовника NRK. За даними журналістів, із липня 2022 року по квітень 2024 року Hidirusta Otomotiv здійснила понад сто поставок підсанкційних деталей до Росії.

До початку війни з Україною ця компанія взагалі не мала торгових відносин з Росією, однак після початку бойових дій основним ринком збуту Hidirusta Otomotiv стала саме Росія.

Російські компанії, що закуповують норвезькі запчастини через Hidirusta Otomotiv, мають зв'язки з оборонним сектором РФ. Наприклад, компанія "А.П.Р." постачає запчастини "Оренбургагроснабтехсервису", що має бізнес-зв’язки з "Кіровським заводом", який перебуває під санкціями США з 2023 року. Одне з дочірніх підприємств цього заводу – "Универсалмаш" – виробляє гусеничне шасі для російської техніки.

Інший імпортер, "Грузавтозапчасть-36", співпрацює з компанією "Балтийский Лизинг", яка постачає техніку для російських військових полігонів. Після початку війни Росія активно використовує цивільні вантажівки для транспортування військової техніки та особового складу, а також для запуску ударних безпілотників типу Shahed-136.

У Kongsberg Automotive заявили, що припинили всі прямі поставки до Росії ще у 2022 році, але не контролюють подальший перепродаж запчастин після реалізації. Компанія визнала, що мала краще перевірити Hidirusta Otomotiv перед веденням бізнесу і запевнила, що не знала про перепродаж товарів до Росії. У відповідь на результати розслідування Kongsberg Automotive розірвала співпрацю з Hidirusta Otomotiv і впровадила нові заходи перевірки своїх клієнтів.

Турецька Hidirusta Otomotiv та її російські клієнти "А.П.Р." та "Грузавтозапчасть-36" не відповіли на запити журналістів.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк в інтерв'ю "Схемам" та NRK зазначив, що подібні випадки обходу заборон через Туреччину підривають ефективність санкційної політики Європейського союзу.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Середземному морі невідомі підірвали три танкери російського "тіньового флоту".