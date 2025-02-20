Санкции не мешают? Россия получает запчасти из европейской страны – расследование

Как европейские запчасти попадают в Россию: расследование.

Норвежская компания-производитель автомобильных запчастей Kongsberg Automotive на протяжении 2022-2024 годов продала подсанкционные детали для грузовиков на сумму 2,7 миллиона евро турецкой компании Hidirusta Otomotiv. Несмотря на экспортные ограничения Евросоюза, эта турецкая компания перепродала запчасти в Россию, где они используются компаниями, связанными с оборонным комплексом РФ.

Эта информация стала известна благодаря совместному расследованию проекта "Схемы" (Радио Свобода) и норвежского общественного вещателя NRK. По данным журналистов, с июля 2022 по апрель 2024 года Hidirusta Otomotiv осуществила более ста поставок подсанкционных деталей в Россию.

До начала войны с Украиной у этой компании вообще не было торговых отношений с Россией, однако после начала боевых действий основным рынком сбыта Hidirusta Otomotiv стала именно Россия.

Российские компании, закупающие норвежские запчасти через Hidirusta Otomotiv, имеют связи с оборонным сектором РФ. К примеру, компания "А.П.Р." поставляет запчасти "Оренбургагроснабтехсервиса", имеющей бизнес-связи с "Кировским заводом", находящимся под санкциями США с 2023 года. Одно из дочерних предприятий этого завода – "Универсалмаш" – производит гусеничное шасси для российской техники.

Другой импортер, "Грузавтозапчасть-36", сотрудничает с компанией "Балтийский Лизинг", поставляющей технику для российских военных полигонов. После войны Россия активно использует гражданские грузовики для транспортировки военной техники и личного состава, а также для запуска ударных беспилотников типа Shahed-136.

В Kongsberg Automotive заявили, что прекратили все прямые поставки в Россию еще в 2022 году, но не контролируют последующую перепродажу запчастей после реализации. Компания признала, что должна была лучше проверить Hidirusta Otomotiv перед ведением бизнеса и заверила, что не знала о перепродаже товаров в Россию. В ответ на результаты расследования Kongsberg Automotive разорвала сотрудничество с Hidirusta Otomotiv и внедрила новые меры проверки своих клиентов.

Турецкий Hidirusta Otomotiv и его российские клиенты "А.П.Р." и "Грузавтозапчасть-36" не ответили на запросы журналистов.

Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк в интервью "Схемам" и NRK отметил, что подобные случаи обхода запретов через Турцию подрывают эффективность санкционной политики Европейского союза.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Средиземном море неизвестные взорвали три танкера российского "теневого флота".