Росії загрожують нові санкції: "Велика сімка" поставила Путіна перед вибором

Москва може зіткнутися з новими санкціями

Країни "Великої сімки" готові вводити нові санкції проти Росії. Все залежатиме від її поведінки на переговорах щодо врегулювання війни проти України.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн G7 після зустрічі на полях Мюнхенської безпекової конференції. Текст наводить BBC.

"Будь-які нові, додаткові санкції мають бути пов’язані з тим, чи зробить Російська Федерація реальні, сумлінні зусилля щодо остаточного припинення війни проти України, яка забезпечить Україні довгострокову безпеку та стабільність як суверенної, незалежної країни", — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що міністри підтвердили необхідність створення надійних гарантій безпеки, щоб запобігти повторному початку війни.

Наголошується, що свій підпис також поставив голова Державного департаменту США Марко Рубіо. Крім США, у неформальний клуб входять Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Канада, Японія.

Як повідомлялося раніше, спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що президент України Володимир Зеленський та голова Кремля Володимир Путін мають провести прямі переговори. Він підкреслив, що обидві сторони мають бути готові до певних поступок.