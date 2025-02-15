"Треба зробити, як з Іраном": Келлог розкритикувал санкції проти РФ

Санкції проти Росії потребують посилення, вважає Келлог.

Президент США Дональд Трамп готовий подвоїти санкції, щоб змусити росію припинити війну проти України, заявив його спецпредставник щодо України та росії Кіт Келлог.

В інтерв'ю американській газеті The New York Post, Кіт Келлог заявив, що санкції проти Росії наразі мають низький ступінь "болючості економічного тиску", перебуваючи на рівні 3 балів за 10-бальною шкалою.

За його словами, поточні санкції США, такі як ті, що націлені на прибутковий енергетичний сектор Росії, формально вдвічі вищі, але все ще є простір для їх посилення. Келлог наголосив, що останні санкції, зокрема проти видобутку та експорту нафти, відкривають широкі можливості для дій. Він також зазначив, що президент Дональд Трамп розуміє важелі впливу і вже показав свою ефективність у вирішенні інших зовнішніх проблем.

Келлог розповів, що раніше Трамп зібрав в Овальному кабінеті команду радників і членів кабінету, які займаються питаннями національної безпеки, включаючи віцепрезидента Джей Ді Венса та міністра фінансів Скотта Бессента. Вони обговорили, як використовувати всі елементи національної влади для припинення війни між Росією та Україною.

"Вирішення російсько-української війни – це загальноурядовий підхід. У нас є команда національної безпеки, яка обговорює це питання і працює разом", – сказав Келлог.

Келлог також розкритикував стратегію колишнього президента Джо Байдена, який обіцяв надавати Україні допомогу "стільки, скільки потрібно", але не посилював тиск на інші елементи національної влади. За словами Келлога, Трамп діє інакше і зосереджений на застосуванні "цілісного підходу" до припинення жорстоких бойових дій.

Келлог також розповів, що хоча президент США обговорив можливість укладення угоди з Україною про постачання зброї в обмін на її корисні копалини, він спочатку хоче "зупинити вбивства – просто зупинити їх – а потім вже йти далі" щодо майбутніх переговорів. Келлог підкреслив, що Трамп є автором книги "Мистецтво укладання угод" і його досвід у цій сфері є важливим.

Келлог наголосив, що Росія не зацікавлена в запобіганні масовим втратам власних військ, тому важливо припинити насильство перед початком обговорення тонкощів мирного врегулювання. "Тиск не може бути лише військовим. Треба чинити економічний та дипломатичний тиск, а також використовувати інші важелі, щоб досягти бажаних результатів", – пояснив Келлог.

Він також підкреслив, що війна не закінчиться без переговорів між Росією та Україною.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Лукашенко торгується із Заходом. США можуть пом’якшити санкції щодо Білорусі за однієї умови.