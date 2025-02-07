Картелі важливіші? У Трампа розігнали групу, яка працювала над протидією обходу санкцій

В адміністрації Трампа вирішили, що боротьба з наркокартелями важливіша, ніж позбавлення РФ доходів для фінансування війни

Міністерство юстиції США за наказом нової адміністрації президента Дональда Трампа розформовує робочу групу, яка займалася переслідуванням російських олігархів, близьких до мешканця Кремля Володимира Путіна, а також стежила за дотриманням санкцій проти Росії. Прокурори та чиновники цієї спецгрупи тепер будуть боротися з мексиканськими наркокартелями.

Про це повідомило інформаційне агентство Reuters. Новопризначений генеральний прокурор США Памела Бонді наказала розформувати "Оперативну групу KleptoCapture": ресурси, які спрямовувалися на контроль за дотриманням санкцій, вона вирішила перенаправити на боротьбу з наркокартелями.

"Ці зусилля, розпочаті за часів адміністрації президента-демократа Джо Байдена, були спрямовані на те, щоб обмежити фінанси багатих соратників президента Росії Володимира Путіна і покарати тих, хто сприяє порушенню санкцій та експортного контролю. Це було частиною ширших зусиль, спрямованих на витіснення Росії зі світових ринків і забезпечення виконання широкомасштабних санкцій, запроваджених проти Москви на тлі міжнародного засудження її війни проти Україні", – пише агентство.

Видання зазначає, що справи, над якими працювала робоча група, навряд чи будуть закривати. Проте працювати над ними буде вже не Міністерство юстиції США, а рішення Бонді може мати дуже погані наслідки для санкційної політики США. Олігархи навряд чи будуть багатіти, а ось посередники, які продають підсанкційні товари в Росію, можуть відчути, що у них розв'язані руки.

"Чи побачимо ми раптом сплеск багатства підсанкційних олігархів, що хлинуть до США? Я так не думаю. Що ви побачите, так це різке зниження темпів звинувачень, спрямованих проти посередників, які є специфічними для Росії", – сказав агентству перший керівник робочої групи Ендрю Адамс.

Нагадаємо, 10 січня влада Сполучених Штатів Америки ввела санкції проти російських нафтосервісних компаній: під обмеження також потрапили й 183 танкери, які займаються перевезенням нафти. Під обмеження потрапили компанії "Інгосстрах", "Альфастрахування", "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", сербська компанія NIS (дочірня компанія "Газпрому"), "РН-Бурєніє" (структура "Роснєфті") та "Технології ОФС" (об’єднує колишні активи Baker Hughes у Росії) і так далі.

Також Велика Британія ввела санкції проти російських компаній "Газпромнефть" і "Сургутнефтегаз", якими доповнила обмеження США. Зазначається, що ці санкції – частина боротьби з російськими нафтовими компаніями, це може призвести до виснаження російського військового бюджету і допоможе врятувати життя українців.

Зазначимо, уповноважений президента Володимира Зеленського з питань санкційної політики Владислав Власюк назвав три конкретні сфери, де слід запровадити санкції проти РФ.