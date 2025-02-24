Китай погрожує не тільки Тайваню: у Пекіна з’явився новий ворог в регіоні

Військові навчання Китаю в Тонкінській затоці: що відбувається?

Китай розпочав військові навчання з бойовою стрільбою в Тонкінській затоці. Це стало відповіддю на нещодавнє рішення В’єтнаму опублікувати нову карту, де визначено територіальні води країни.

Як повідомляє видання Sky News, минулої п’ятниці Міністерство закордонних справ В’єтнаму офіційно оголосило базову лінію, яка використовується для визначення меж територіальних вод та виключних економічних зон. У заяві зазначається, що цей крок спрямований на захист та забезпечення суверенних прав держави.

Китайська реакція та військові маневри

Майже одразу після цього Китай оголосив про початок військових навчань у затоці Бейбу, що межує з Тонкінською затокою ближче до китайської території. За даними Адміністрації морської безпеки КНР, навчання триватимуть до четверга, і в їхньому ході будуть застосовуватися бойові стрільби.

В'єтнам поки що не надав публічної реакції на маневри китайських військових.

Напруга у Південно-Китайському морі

Тонкінська затока та прилеглі території є чутливою темою в регіоні, де Китай, В’єтнам, Філіппіни, Малайзія, Бруней і Тайвань мають суперечливі претензії на морські акваторії.

Особливо гостро тривають територіальні суперечки навколо Спратлі та Парасельських островів, де Китай дедалі активніше застосовує військову силу для утвердження свого контролю.

У березні 2024 року Китай уже оголосив про свою базову лінію в Тонкінській затоці. В’єтнам тоді наголосив, що права та інтереси інших країн мають бути дотримані відповідно до міжнародного права.

Проте конфлікти тривають: у жовтні минулого року 10 в’єтнамських рибалок зазнали нападу біля Парасельських островів з боку китайських сил.

Китайські територіальні амбіції

Китай вважає майже все Південно-Китайське море своєю територією. Однак він досі не надав точних координат своїх вимог, окрім карти з 10 пунктирними лініями, які окреслюють його претензії.

Нинішня ситуація в регіоні продовжує загострювати відносини між країнами.

Раніше "Телеграф" писав про те, що військово-морські сили та берегова охорона Китаю провели навчання з морської блокади на стратегічному водному шляху поблизу японського острова. На ньому розміщуються військові США.