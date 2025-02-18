Китай висловив офіційну позицію щодо переговорів по завершенню війни в Україні

У Китаї сказали, що будуть сприяти переговорам

Китай, який досі дотримувався формальної нейтральності щодо війни в Україні попри фактичну підтримку Росії, заявив про готовність сприяти мирним переговорам. Про це повідомив міністр закордонних справ КНР Ван Ї.

Про це китайський дипломат заявив Раді Безпеки ООН, передає Reuters. "Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мирні переговори щодо війни в Україні," — цитує видання його слова.

Нагадуємо, 18 лютого у Ер-Ріяді відбулася зустріч між представниками США та Росії без участі української сторони. Американську делегацію представляли держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Трампа Стів Віткофф, радник із нацбезпеки Майк Волц та очільник ЦРУ Джон Реткліфф. З російського боку були присутні міністр закордонних справ Сергій Лавров, помічник Путіна Юрій Ушаков та керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітрієв.

За підсумками переговорів сторони домовилися про створення механізму консультацій та призначення спеціальних команд для роботи щодо України. У Держдепартаменті США наголосили, що однієї зустрічі недостатньо для вирішення конфлікту, проте вважають переговори важливим кроком.

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на ці переговори під час відкриття нового українського посольства в Анкарі. "Якщо на початку повномасштабного вторгнення ми не погодились на ультиматуми, то чому хтось думає, що зараз ми це зробимо?" – наголосив він. Зеленський підкреслив, що Україна не прийматиме жодних рішень без власної участі у переговорах.

Раніше також "Телеграф" писав, що Китай хоче влаштувати саміт Трампа і Путіна, однак є "але". У США та Європі цю пропозицію сприйняли скептично.