Підтримують "консенсус" щодо України. Китай висловився про перемовини США та Росії

Глава МЗС Китаю Ван І заявив про підтримку "консенсусу" між Вашингтоном та Москвою

Китайська Народна Республіка підтримує "консенсус" між Сполученими Штатами Америки та Російською Федерацією у перемовинах щодо припинення російсько-української війни.

Про це повідомляє Politico з посиланням на міністра закордонних справ Китаю Ван І. Він заявив, що його країна сподівається на досягнення миру та знаходження сталого та довготривалого вирішення проблеми, "яке враховує занепокоєння один одного". Щоправда, про кого саме в цьому випадку йшлося, достеменно невідомо.

Також глава МЗС Китаю зазначив, що Пекін готовий відігравати "конструктивну роль" у перемовинах щодо припинення війни та встановлення миру в Україні.

Ця заява Ван І прозвучала на полях саміту G20 у Південній Африці — там він зустрівся з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Зазначається, що це сталося після зустрічі представників США та Росії у Саудівській Аравії, куди не було запрошено представників України та Європейського Союзу.

У Києві та Брюсселі це викликало занепокоєння, адже мова, ймовірно, може йти про укладення угоди на вигідних Кремлю умовах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США та Росія ведуть таємні перемовини щодо України у Швейцарії. Остання зустріч відбулася минулого тижня, коли проходила Мюнхенська конференція з безпеки 2025 року.