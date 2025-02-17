Китай може отримати місце за столом мирних переговорів: Зеленський назвав умову

Китай вперше виявив справжню зацікавленість у сприянні мирним переговорам

Китай може взяти участь у переговорах щодо війни в Україні. Однак, за умови, якщо Піднебесна готова надати Києву гарантії безпеки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеоспілкування із журналістами за результатами візиту до ОАЕ. За його словами, за столом переговорів мають бути лише ті, хто може взяти на себе відповідальність за гарантії безпеки, допомоги, а також зупинення агресії РФ.

"Щодо Китаю. Дивіться, ми ж завжди говорили, що ми готові мати присутність серйозних гравців. Але за столом перемовин в цей момент будуть ті, хто готові взяти на себе відповідальність як гарантій безпеки, так і допомоги, так і зупинення Путіна, так і інвестування в відновлення України", — сказав Зеленський.

На думку глави держави, зараз Китай вперше виявив справжню зацікавленість у сприянні мирним переговорам та тиску на Путіна з метою завершення війни.

"Я думаю, що це здебільшого завдяки тому, що зараз прискорюються всі процеси. Ми не можемо бути проти того, коли країни, особливо країни Глобального Півдня, зацікавлені в тому, щоб допомагати Україні і тиснути на Росію закінчити війну", — відповів він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Китаї наполягають на залученні Європи до переговорів.