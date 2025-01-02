Готуються до війни зі США? Китай провів морську операцію біля Тайваню

Подібні маневри фіксуються не вперше

Військово-морські сили та берегова охорона Китаю провели навчання з морської блокади на стратегічному водному шляху поблизу японського острова. На ньому розміщуються військові США.

Про це пише Newsweek з посиланням на японські ЗМІ. Навчання проводилися в протоці Міяко.

Ця протока пролягає між двома південно-західними островами Японії — Міяко й Окінава. Водночас вона служить морським кордоном між Філіппінським і Східно-Китайським морями.

Протока Міяко на мапі

Збройні сили США розгорнули в Японії 54 тисячі військовослужбовців відповідно до договору про взаємну співпрацю та безпеку 1960 року. В японській префектурі Окінава, яка охоплює дві третини Південно-Західних островів, знаходиться понад половина американських сил у країні.

Цей водний шлях і Південно-Західні острови є частиною концепції оборони США з блокади з півночі на південь. Вона відома як перший ланцюг островів та спрямована на використання територій Японії, Тайваню та Філіппін для стримування китайських військових у Тихому океані.

22 грудня 2024 року три фрегати і три кораблі берегової охорони Китаю пройшли через протоку Міяко на захід від Філіппінського моря до Східно-Китайського моря, повідомляє в японське The Yomiuri Shimbun з посиланням на джерела, близькі до японського уряду.

Наступного дня японські військові підтвердили рух китайських військових кораблів у бюлетені. Однак у ньому не згадується присутність китайської берегової охорони в протоці. Це був перший випадок, коли Японія підтвердила, що кораблі ВМС Китаю та берегової охорони провели операцію в протоці Міяко, яка передбачала морську блокаду.

Yomiuri Shimbun повідомила, що одне з суден берегової охорони Китаю має номер 2901. Воно відоме як "корабель-монстр" через водотоннажність у 12 тисяч тонн, що робить його одним із двох найбільших у світі суден правоохоронних органів.

У 2023 році військово-морський флот та берегова охорона Китаю вже проводили подібні маневри. Тоді китайські кораблі пройшли між Тайванем та островом Йонагуні, найзахіднішим островом Японії. Відстань між островами становить 67 миль.

Newsweek наголошує, що в разі вторгнення на Тайвань Китай розгорне кораблі ВМС і берегової охорони, щоб оточити острів, запобігаючи військовому втручанню Америки. Плавання в протоці Міяко вказує на те, що зона китайської блокади може бути розширена, щоб включити сусідні японські острови. Джерело, близьке до японського уряду, повідомило, що це був "незвичайний крок, який свідчить про намір Китаю запровадити морську блокаду".

Нагадаємо, Китай збудував новий авіаносець. Корабель заінтригував експертів своїми малими розмірами, на їхню думку, він може ще більше збільшити морську міць Пекіна, що швидко росте.