Китай угрожает не только Тайваню: у Пекина появился новый враг в регионе

Военные учения Китая в Тонкинском заливе: что происходит?

Китай начал военные учения с боевой стрельбой в Тонкинском заливе. Это стало ответом на недавнее решение Вьетнама опубликовать новую карту, где определены территориальные воды страны.

Как сообщает издание Sky News, в прошлую пятницу Министерство иностранных дел Вьетнама официально объявило базовую линию, которая используется для определения границ территориальных вод и исключительных экономических зон. В заявлении отмечается, что этот шаг направлен на защиту и обеспечение суверенных прав государства.

Китайская реакция и военные маневры

Почти сразу после этого Китай объявил о начале военных учений в заливе Бэйбу, который граничит с Тонкинским заливом ближе к китайской территории. По данным Администрации морской безопасности КНР, учения будут продолжаться до четверга, и в их ходе будут применяться боевые стрельбы.

Вьетнам пока не дал публичную реакцию на маневры китайских военных.

Напряжение в Южно-Китайском море

Тонкинский залив и близлежащие территории являются чувствительной темой в регионе, где Китай, Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Бруней и Тайвань имеют противоречивые претензии на морские акватории.

Особенно остро продолжаются территориальные споры вокруг Спратли и Парасельских островов, где Китай все более активно применяет военную силу для утверждения своего контроля.

В марте 2024 года Китай уже объявил о своей базовой линии в Тонкинском заливе. Вьетнам подчеркнул, что права и интересы других стран должны быть соблюдены в соответствии с международным правом.

Однако конфликты продолжаются: в октябре прошлого года 10 вьетнамских рыбаков подверглись нападению у Парасельских островов со стороны китайских сил.

Китайские территориальные амбиции

Китай считает почти все Южно-Китайское море своей территорией. Однако он до сих пор не предоставил точные координаты своих требований, кроме карты с 10 пунктирными линиями, которые очерчивают его претензии.

Нынешняя ситуация в регионе продолжает обострять отношения между странами.

Ранее "Телеграф" писал о том, что военно-морские силы и береговая охрана Китая провели учения по морской блокаде на стратегическом водном пути вблизи японского острова. На нем размещаются военные США.