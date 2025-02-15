Потужний ляпас для Пекіна: Трамп підписав указ про масштабний обсяг мит на китайські товари

Президент США Дональд Трамп продовжує "тарифні війни". Після запровадження політики "взаємних тарифів", 14 лютого Трамп підписав укази про введення проти Китаю рекордного обсягу торгових мит. Вони торкнулися товарів на загальну суму в 600 мільярдів доларів.

Про це Трамп заявив від час виступу перед пресою у Білому домі. За його словами, він "врятував промисловість" Сполучених Штатів від засилля китайської продукції.

"Я врятував сталеливарну промисловість у свій перший термін, запровадивши тарифи, бо Китай "вкидував" на ринок величезну кількість сталі. Інші країни теж, але переважно Китай. Я запровадив дуже суттєві тарифи", – сказав він.

Трамп додав, що до нього жоден американський президент не вводив таких суттєвих мит на китайський імпорт. Він зазначив, що в перший його термін Китай розумів, де його місце, але за часів Байдена знову "підняв голову".

"Буквально жодного цента від Китаю не отримали, а при мені з Китаю надійшли сотні мільярдів доларів. І вони це розуміли, розуміли, що я зробив. І демпінг припинився", – резюмував він.

Зазначимо, що до цього Трамп 10 лютого підписав указ про запровадження 25% мит на весь імпорт сталі та алюмінію в США без будь-яких винятків та виключень. Нові тарифи почнуть діяти вже з 4 березня. Тепер Україна може втратити понад половину свого експорту сталі. Для Києва дії Білого дому стали справжнім ударом, оскільки винятків Трамп не зробив, а тим часом майже 58% українського загального експорту складає саме метал та металеві вироби, які надходять до США.